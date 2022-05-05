Bayramda tatilin gözdesi denize sıfır 5 yıldızlı karavanlar oldu

Ekonomik tatile rağbet arttı yüzlerce karavan plajları doldurdu

ANTALYA Dünya'nın bir çok yerinden Antalya'ya gelen tatilcilerin yeni gözdesi karavanlar oldu. Bayramı aileleriyle birlikte geçirmek için karavan tatilini seçen aileler, keyifli ve 5 yıldız konforunda bir bayram geçirmenin tadına yaşadı.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Turizm Merkezinde Serik Belediyesi tarafından hizmete sunulan halk plajı içerisinde bulunan karavan parka gelen yüzlerce karavanda aileler, adeta bir ev hayatı yaşarken tatili ekonomik bir hale getirdi. Pandemi döneminde karavan ile tatil yapmak yaygın hale gelirken, birçok aile ise bu durumda memnun kalarak aileleri ve akrabalarıyla da bayramı beraber geçirmek için bir araya geldiler. Uzun zamandır göremediği oğlu ve torunuyla karavanda tatil yapma fırsatı bulan karavancı aile, "Biz de gençlikte ki bayramlara özlem duyuyoruz. Belki torunlarımız da ileride karavan hayatında ki bayramlara özlem duyacak" dedi.

"Ezelden beri yaşadığım bir karavan hayatı var"

Bayramların eskiden büyüklerin evlerinde geçirildiğini ama bu geleneğin zamanla değiştiğini belirten 65 yaşında ki Tahir Işık, "Eskiden büyüklerin evlerinde toplanırdık ve bütün bayramımızı orada geçirirdik. Şimdi yine aynısı oluyor ama biraz daha modern çağa ayak uyduruyoruz. Evlatlarımız uzak yerden geldiler, biz ise Antalya'da oturuyoruz. Tabi ki bayramlar he zaman özlenen şeyler. Eskiye duyulan özlenen şeyler. Biz de yaşımız itibariyle gençlikte ki bayramlara özlem duyuyoruz. Belki torunlarımda karavan hayatında ki bayramlara özlem duyacak. Daha modern bir şekilde yaşamlar değişecek. Ezelden beri yaşadığım bir karavan hayatı var. Yaşıyorum da ve bunu çocuklarıma ve torunlarıma tattırma istiyorum. Benden sonra karavanımı onlar kullansın yada yenisini alsınlar. O ruhu onlara aşılamak istiyorum. O yüzden çok mutluyum. Burada Serik belediyesinin bize sunduğu çok güzel olanakları var. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Geçen sene burada bunu tatmıştım. O yüzden evlatlarımı alıp karavanımla buraya geldim. Burada harika günler geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bayram tatili için geldik"

İstanbul'dan Antalya'ya eşi ve çocuğu ile birlikte gelen ve babasının karavanında bayram tatilini geçiren Hakan Işık, " İstanbul'da yaşıyorum. Babam Antalya'da yaşıyor. Bayram tatili için Antalya'ya geldik. Eskiden ev ev gezer bayramda el öperdik. Burada karavanla da olmak bize iyi geldi. Hem tatil yapmış oluyoruz, hem de böyle huzurlu bir ortamda stres atmış oluyoruz. Bayram birbirimizi böyle gördüğümüz zaman güzel. Onu da böyle bir imkanla buluşturunca bizim için çok iyi oldu. Aynı zamanda çok da ekonomik oldu" diye konuştu.

"Bu şekilde tatil daha güzel"

Pandemi dönemi sonrası artık aile ve akrabaların tatil tercihinin karavanlar olduğunu belirten Burhan Bedir, "Bayram dolayısıyla İstanbul'dan damadım, kızım ve torunlarım geldi. Onlarla beraber zaman geçirmek için karavanla buraya geldik. Daha önce pandemi de de geliyorduk çok güzel bir yer. Daha önce karavan kültürü yoktu. Pandemi döneminde aileler ve akrabalar birbirine gitmek yerine böyle toplumdan uzak daha güvenilir bir tatil yapmak yöntemi denediler. Bence bu şekilde tatil daha güzel" dedi.

"Yaz kış karavanda yaşıyoruz"

İstanbul'dan gelen ve yaz, kış hayatlarını karavanda geçirdiklerini anlatan Tijen Öztürk, "Ben yaz kış karavanda yaşıyorum. Böyle tesisler olduktan sonra daha da rahat edeceğiz. Karavan hayatı ev gibi. İnşallah bu şekilde karavan hayatı yaygınlaşır. Karavan içinde çok fazla iş yapmıyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle bir tesiste kalmaktan çok da memnunuz" ifadelerini kullandı.