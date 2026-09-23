Bayram Yılmaz'ın 26 eserlik Paris Yalnızlığı sergisi Trabzon'da açıldı

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Fotoğraf sanatçısı Bayram Yılmaz'ın "Paris Yalnızlığı" adlı sergisi, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Yılmaz'ın Paris sokaklarında çektiği fotoğraflardan seçilen 26 eser yer alıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Yılmaz'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaya, Yılmaz'dan Trabzon sokaklarını konu alan bir fotoğraf sergisi hazırlamasını da istedi.

Yılmaz da fotoğrafa yıllar önce merak saldığını ve zamanla kendisini geliştirdiğini belirterek, sergide yer alan eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Serginin küratörü Levent Köylü ise Yılmaz'ın 10 yılı aşkın süredir Paris sokaklarında fotoğraf çekerek sergiyi hazırladığını söyledi.

Köylü, Trabzon'un serginin üçüncü durağı olduğunu, sergideki fotoğrafların daha sonra kitapta bir araya getirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Yılmaz, sergideki fotoğraflardan oluşan ve sergiyle aynı adı taşıyan kitabını imzalayarak Kaya'ya hediye etti.

"Paris Yalnızlığı" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA