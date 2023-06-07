Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası Yaza Merhaba Konseriyle Sahne Aldı

TOBAV iş birliğiyle Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olan Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen Yaza Merhaba Konseriyle sahne aldı. Konserde dünya klasikleri, film müzikleri ve valsler seslendirildi. Konser sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, Yaza Merhaba Konseri ile büyük beğeni topladı. TOBAV iş birliğiyle Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olan ekip, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen seyirci karşısına çıktı. Marşlar, valsler, dünya klasikleri ve film müzikleri seslendiren sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Bayraklı Belediyesi TOBAV Mandolin Orkestrası, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde Yaza Merhaba Konserinde sahneye çıktı. Sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal üstlendi. Genel koordinatörlüğünü TOBAV İzmir şubesi temsilcisi Hale Gökalpsezer'in yaptığı orkestranın konzertmeister görevini ise Bülent Yazıcı yürüttü. Emekli müzik öğretmenleri başta olmak üzere gönüllü mandolin sanatçılarının sahne aldığı konserde gece boyunca dünya klasiklerinin sevilen aryaları, film müzikleri, valsler seslendirildi. Ege'nin karşı kıyılarından ezgilerine de yer verilen konserde Greek Potprisi ile barış, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Yaza Merhaba Konserinde İzmirli sanatseverlerle buluşan orkestra, başarılı performansıyla konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

TOBAV İzmir şubesi temsilcisi Hale Gökalpsezer, desteklerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Ahmet Acar, konser sonunda sanatçıları kutlayarak, çiçek takdim etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Türkiye'de, bir ilki gerçekleştirdik ve TOBAV iş birliğiyle Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası'nı kurduk. Amacımız mandolini toplumun her kesimine tanıtmak. Bu kapsamda belirli aralıklarla düzenlenen konserlerde tüm İzmirlilerin beğenisini kazanan orkestramızı ve değerli sanatçılarımızı kutluyorum. Alkışlar sanatçılarımız için" dedi.