Bayhan, Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivalinde Sahne Aldı

Bayhan, Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivalinde Sahne Aldı
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Sanatçı Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde konser verdi. Bayhan, hayranlarıyla etkileşimde bulunarak İbrahim Tatlıses'in eserlerini de seslendirdi.

Sanatçı Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da sahne aldı.

Bayhan, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen konserde sevilen şarkıları kendi özgün yorumuyla seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla kucaklaşan ünlü sanatçı, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in eserlerine de repertuvarında yer verdi.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
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