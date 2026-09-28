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Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, EMA'nın Weiden Your Scope ödülünü aldı

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Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, EMA'nın Weiden Your Scope ödülünü aldı
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Bayburt Demirözü'ndeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi'nin 'Weiden Your Scope' ödülünü aldı. Müze, Anadolu'nun kırsal yaşam kültürünü ve geleneksel üretim biçimlerini gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen 'Weiden Your Scope' ödülüne layık görüldü.

İş insanı Kenan Yavuz tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan müze, Anadolu'nun kırsal yaşam kültürünü, geleneksel üretim biçimlerini ve somut olmayan kültürel mirasını yaşatan çalışmalarıyla ödül aldı. Müze, köy yaşamı, üretim kültürü, gelenekler, dayanışma ve paylaşma anlayışını ziyaretçilere aktarıyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, daha önce de European Museum of the Year Awards-Silletto Ödülü, Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Ödülü, BIG SEE Tourism Design Grand Prix ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü gibi farklı ödüllere layık görülmüştü.

Yeni ödülle birlikte müzenin uluslararası alandaki başarılarına bir yenisi daha eklenirken Beşpınar köyünde oluşturulan kültür alanı Anadolu'nun geleneksel yaşam biçimlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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