Bayburt'ta Tarihi Ev Müze Olarak Açıldı

Bayburt Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Bayburt evi müze olarak ziyarete açıldı. Müzede, kentin tarihini ve kültürünü yansıtan eserler sergileniyor. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gelecek kuşaklara geçmişte yaşanılan ortamları nostaljik olarak sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bayburt'ta restorasyonu tamamlanan tarihi Bayburt evi müze olarak ziyarete açıldı.

Bayburt Belediyesi tarafından restorasyonu ile envanter temini tamamlanan müzede, kentin tarihini ve kültürünü yansıtan eserler sergileniyor.

Müzenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gelecek kuşaklara geçmişte yaşanılan ortamları nostaljik olarak sunmak için birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bayburt'un tarih ve kültür şehri olduğunu vurgulayan Pekmezci, "Bu tarih ve kültür şehrinin her öğesini gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. İçimizde belli bir kesim önceden kullandığımız birtakım eşyaları biliyor ama bizden sonra gelen kuşaklar o eşyalardan bihaber yaşıyorlar. Onun için yaptığımız bu gayretli çalışmayla istedik ki gelecek kuşaklara bu kültürü aktaralım." dedi.

Pekmezci, müzenin yapılmasında ve yer alan eserlerin temini konusunda destek verenlere de teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve vatandaşlar katıldı.