Haberler

Bayburt'ta müzede düzenlenen köklere yolculuk konserinde türküler seslendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "Türkistan'dan Bayburt'a Köklere Yolculuk" konserine ev sahipliği yaptı. Piyanist Güldiyar Tanrıdağlı ile ses sanatçısı Serhan Bali'nin sahne aldığı programda Anadolu ezgileri ve Bayburt türküleri dinleyicilerle buluştu.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen " Türkistan'dan Bayburt'a Köklere Yolculuk" konserinde, Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler ve Bayburt türküleri seslendirildi.

Besteci ve piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, programda Mülhem'den "Haydar Haydar", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Gül Kuruttum" ve "Bu Dağlar Kömürdendir" eserlerini yorumladı.

Ses sanatçısı Serhan Bali de piyano eşliğinde Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgilerin yanı sıra Bayburt türküleri ve yabancı parçalardan oluşan repertuvarını dinleyicilerle buluşturdu.

Müzenin yönetim kurulu üyesi de olan Bali, konserin ardından AA muhabirine, çok güzel bir açık hava konseri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dinleyicilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Bali, müzenin ruhuna ve misyonuna uygun bir program hazırladıklarını ifade etti.

Tanrıdağlı ise ilk kez Bayburt'a geldiğini belirterek, müzenin atmosferinde coşkulu bir konser gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Programa, Beşpınar köyü sakinlerinin yanı sıra yöre halkı ve çevre illerden vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı

Trump duyurdu! 4 yıldır devam eden savaşta ateşkese varıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Konyaspor ile RAMS Başakşehir birbirine güç geçiremedi! İşte skor
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden nasıl çıkarıldığını anlattı: Anlaştık, tatile çıktım, işim bitti

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı ayrılığın perde arkasını anlattı
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
Burak Yılmaz Çorum FK'deki ilk maçında eski takımını devirdi

Çorum FK'deki ilk maçında eski takımıyla karşılaştı! İşte sonuç
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı