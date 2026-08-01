Bayburt'ta "2. Gastronomi Festivali"nde yöresel lezzetler yarıştı

Bayburt'ta düzenlenen "2. Gastronomi Festivali"nde kente özgü lezzetler tanıtıldı.

Valilik tarafından, Bayburt Belediyesinin de desteğiyle kentin mutfak kültürünü tanıtmak ve coğrafi işaretli yemeklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Arasta Bayburt etkinlik alanına mutfak kuruldu.

Etkinliğe katılan Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl, ünlü şefler Ayvaz Akbacak, Esra Tokelli ve Gürkan Topçu ile diyetisyen Hatice Nur Ege, 45 yarışmacının çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde hazırladığı yemekleri değerlendirdi.

Dereceye giren yarışmacılara altın hediye edildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, gazetecilere, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Bayburt'un içeriği zengin bir mutfağı olduğunu gördüklerini belirten Eldivan, "Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun geçiş bölgesinde olduğu için iki tarafında yemekleri burada mevcut. Şeflerimiz burada çok güzel sunumlar yaptılar. Özellikle kadınlarımıza bu yemekleri ticari olarak nasıl değerlendirecekleri yönünde de katkıda bulundular." dedi.

Eldivan, yarışmada Bayburtlu kadınların eşsiz lezzete sahip yemeklerinin tanıtıldığına işaret ederek, "Burada dereceye girmek önemli değil önemli olan bizim mutfağımızı vitrine taşımaktı. İnşallah önümüzdeki süreçte Bayburt'un kültürüyle doğasıyla, tarihiyle ve gastronomisiyle beraber hem yurt içinde hem de yurt dışında ses getireceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl de Türkiye'deki en önemli mutfaklardan birinin Bayburt olduğunu vurgulayarak, "Lor dolmasından, kavutundan tutun helvasına kadar eşsiz lezzetleri var. Biz de bu yemekleri hem Bayburt'ta halkımıza tanıtıyoruz hem de Türkiye'de tanıtıyoruz. İnşallah bunu üçüncüsünden sonra uluslararası hale getireceğiz ve Bayburt bu bölgenin gastronomi şehri olacak." ifadelerini kullandı.

Festival, yerel sanatçıların konseriyle sona erdi

Kaynak: AA