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Bayburt Belediye Başkanı Misafirleriyle Kahvaltıda Buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında misafir belediye başkanları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bu yıl 27. sini düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla şehirde bulunan misafir belediye başkanları ile il dışı Bayburt derneklerinin başkan ve temsilcileriyle kahvaltıda ve bir araya geldi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleşen programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Yerlikaya, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Gökhan Subay, Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Nejdat Akbulut, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile il dışı Bayburt derneklerinin temsilcileri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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