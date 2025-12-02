Haberler

Battalgazi'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Kent, Bir Tarih, Bir Kadraj' temalı fotoğraf yarışmasında Nurgül Aytaş birinci oldu. Dereceye giren fotoğraflar, Tahtalı Hamamı'nda sergilendi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Kent, Bir Tarih, Bir Kadraj" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini konu alan ve 18 yaş üstü vatandaşların katıldığı yarışmada, dereceye giren fotoğraflar, Tahtalı Hamamı'nda sergilendi.

Yarışmada, Nurgül Aytaş'ın çektiği fotoğraf birinci oldu.

Malatya Battalgazi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü İbrahim Ethem Yazıcı, AA muhabirine, kentin kültürel zenginliğine değer kattıklarını ifade etti.

Yazıcı, "Gençlerin çektiği fotoğraflar tabii ki özellikle Battalgazi'nin tarihi mekanlarını ve güzelliklerini içeren fotoğraflardı. Battalgazimiz, Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin bulunduğu, birikimlerinin yer aldığı tarihi bir kent ve bu kentin fotoğraf sanatı yönüyle tarihi gerçeklerimizi, güzelliklerini sergilemiş olduk. Bundan sonra da benzeri çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Yarışmanın birincisi Nurgül Aytaş da kenti tanıtmak için önemli bir yarışma olduğunu ve kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak - Kültür Sanat
