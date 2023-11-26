Batman Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali, '100 Yılın Aşı Bin Yılın Kardeşliği' mottosuyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 7 Bölge ve 81 ilden geleneksel lezzetleri bir araya getiren etkinliğe günde 65 bin insan ziyaret ediyor.

Batman Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali, "100 Yılın Aşı Bin Yılın Kardeşliği" mottosuyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 7 Bölge ve 81 ilden geleneksel lezzetleri bir araya getiren etkinliğe günde 65 bin insan ziyaret ediyor.

Bu yıl ilki düzenlenen festivalde her bölgeden yedi şehrin lezzet ve el sanatları Batman'da buluşturuldu. Festival süresince her gün farklı bir bölgenin yöresel yemeği ile Batman ve ilçelerine ait yerel lezzetler ziyaretçilere ücretsiz ikram ediliyor. Fuarda söyleşi, yarışma ve sergi gibi birçok etkinliğin de gerçekleşeceği Batman Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali'nde Batmanlı minikler için de festival alanında bir çocuk sokağı oluşturuldu.

Batman'ın çok özel sokak lezzetleri ve yaklaşık 130 stant fuar alanında yer aldığını söyleyen Batman Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz, "Tüm ilçelerimizde başlattığımız bir gastronomi kültür sanat festivali başlatmıştık. Her 5 ilçemizde tamamladık Batman'da bu hafta bunun finalini yapmak istedik. 100'üncü yılda "100 yılın aşı bin yılın kardeşliği" mottosuyla bir organizasyon tertip ettik. İlk gün dünyaca ünlü şefimiz Ebru Hanım geldi buraya bütün bölgelerimizden yöresel coğrafi işaretli ürünlerimizle bize bir AŞ bir çorba pişirdi ve vatandaşlarımıza çorbaları dağıttık. 100 yıldır beraber yaşadığımızı bin yıldır kardeşçe yaşadığımızı tekrar tüm paydaşlarımıza anlatmaya çalıştık" dedi.

Ülkenin 7 bölgesinden lezzetlerin olduğunu belirten Gürbüz, "İlçelerimizin stantları var, kadın kooperatiflerimiz var, Batman'ın çok özel sokak lezzetleri var. Şu an itibariyle alanımızda yaklaşık 130 stant var. Bu stantlarda gün boyunca hafta içi sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar hafta sonu da sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Beklediğimizden çok daha fazla ziyaretçi aldık. Günlük 50 bin aşan ziyaretçi karşı karşıyayız. Dün 65 bin insan fuar alanını ziyaret etti. Bugünde zannediyorum bu rakamı geçecektir. Kültür sanat alanında da bu tip faaliyetleri yapmak bizlerin görevi. Vatandaşlarımızın iyi bir hafta geçirdiğini umuyoruz. Pazar akşam saat 22.00'ye kadar bütün stantlarımız açık olacaktır. Bütün vatandaşlarımızı alanımıza bu vesile olarak bekliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımıza 50 bin adet hediye çeki dağıtık"

Festival sürecince 7 gün boyunca Batman ve ilçelerin lezzetlerini ücretsiz vatandaşlara dağıtıldığını aktaran Gürbüz, "7 gün boyunca hem diğer bölgelerimizin hem Batman'ımızın ve ilçelerimizin lezzetlerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ikram ettik. Her gün bir bölgenin bir ilçenin lezzetini birleştirip burada vatandaşlarımıza sunduk. Gün içerisinde stantlarımızda yine gelen vatandaşlarımıza ikramlarımız oluyor. Şöyle bir güzelliğimiz oldu. Çocuklarımızı unutmadık. Onlara bir çocuk sokağı oluşturduk. Orada gün boyunca onlara yönelik etiklik devam ediyor. Valimizin öğrencilere bir hediyesi oldu kitap fuarında olduğu gibi her biri 50 TL değerinde, 2 milyon 500 değerinde 50 bin adet hediye çeki çocuklarımıza dağıtık. Bu çocuklar alanımıza geldiği zaman istedik ki hem bizim hem de şehir dışından gelen misafirlerimizin yöresel lezzetlerini tada bilmesinler. Bunun içinde ayrıca mutluyuz" şeklinde konuştu. - BATMAN