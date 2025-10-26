Batman'da 3. Danuk ve Fıstık Festivali Düzenlendi

BATMAN'ın Beşiri ilçesinin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerini tanıtmak amacıyla '3'üncü Danuk ve Fıstık Festivali' düzenlendi.

Kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla, Beşiri ilçesinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle, Beşiri Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda '3'üncü Danuk (Haşlanmış Buğday) ve Fıstık Festivali' düzenlendi. Festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterileri yapıldı. Festival alanında yöresel ürün stantları kuruldu, fıstık ve diğer yöresel ürünler ziyaretçilere sunuldu. Beşiri kaymakamı Muhammed Yılmaz, Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, Beşiri Belediye başkanı Alpaslan Karabulut ve diğer protokol üyeleri ile birlikte stantları dolaşarak üreticilerle sohbet etti ve yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Festivalin en dikkat çekici etkinliği, danukun geleneksel yöntemlerle pişirilip vatandaşlara ikram edilmesi oldu. Beşiri kaymakamı Muhammed Yılmaz ve Vali yardımcı Ekrem Güngör, elleriyle vatandaşlara danuk ikramında bulundu.

'ÜRETİCİLERİMİZİN EMEKLERİNE SAHİP ÇIKMAYI HEDEFLEDİK'

Festivalde konuşan Kaymakam Muhammed Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda büyük bir heyecanla başladığımız bu güzel festivalimiz artık Beşiri'nin bir geleneği, bir markası haline gelmiştir. Biz bu festivalle sadece bir araya gelmeyi değil, birlik beraberliğimizi pekiştirmeyi, yöremizin değerlerini tanıtmayı, üreticilerimizin emeklerine sahip çıkmayı hedefledik. Bu topraklar asırlardır tarımın bereketiyle yoğrulmuş, insanı da toprağa gibi verimli, cömert, çalışkan olmuştur. Bizim insanımız üretmeyi bir erdem, paylaşmayı bir şeref, misafirperverliği ise bir yaşam biçimi olarak görmüştür. Bugün de o güzel geleneği sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Danuk da bizim, fıstık da bizim, emek de, bereket de, kardeşlik de bizim. Bizler inanıyoruz ki bu festival sadece ürünlerimizi değil, Beşir'inin gönül zenginliğini de tanıtıyor" dedi.

