Batman'da 3. Danuk ve Fıstık Festivali Düzenlendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde, kültürel ve turizm zenginliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen 3. Danuk ve Fıstık Festivali, çeşitli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde yöresel ürün stantları kuruldu ve danuk, geleneksel yöntemlerle ikram edildi.

'ÜRETİCİLERİMİZİN EMEKLERİNE SAHİP ÇIKMAYI HEDEFLEDİK'

Festivalde konuşan Kaymakam Muhammed Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda büyük bir heyecanla başladığımız bu güzel festivalimiz artık Beşiri'nin bir geleneği, bir markası haline gelmiştir. Biz bu festivalle sadece bir araya gelmeyi değil, birlik beraberliğimizi pekiştirmeyi, yöremizin değerlerini tanıtmayı, üreticilerimizin emeklerine sahip çıkmayı hedefledik. Bu topraklar asırlardır tarımın bereketiyle yoğrulmuş, insanı da toprağa gibi verimli, cömert, çalışkan olmuştur. Bizim insanımız üretmeyi bir erdem, paylaşmayı bir şeref, misafirperverliği ise bir yaşam biçimi olarak görmüştür. Bugün de o güzel geleneği sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Danuk da bizim, fıstık da bizim, emek de, bereket de, kardeşlik de bizim. Bizler inanıyoruz ki bu festival sadece ürünlerimizi değil, Beşir'inin gönül zenginliğini de tanıtıyor" dedi.

