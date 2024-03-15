TSK Mehmetçik Vakfı, Çanakkale Şehitleri için mevlit okuttu
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okuttu. Maltepe Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına şehit ve gazi aileleri ile yakınları da katıldı. Program sonrası vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi. Aynı zamanda, Mehmetçik Vakfı temsilciliklerinin bulunduğu illerdeki camilerde de eş zamanlı olarak mevlit okutuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Maltepe Camisi'nde, cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programı halka açık gerçekleştirildi.
Şehit ve gazi aileleri ve yakınlarının katıldığı mevlit töreninde, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, Bağışlar Şube Müdürü Emekli Tuğgeneral Sedat Uzuncezar, Bilgi İletişim Şube Müdürü Gökhan Kasımlıoğlu, Mali İşler Şube Müdürü Erdinç Karasu, Şehit Malul Yakınları İrtibat Müdürü Servet Aydın da yer aldı.
Program sonrası vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.
Mevlit, Mehmetçik Vakfı temsilciliklerinin bulunduğu illerdeki, Zeynel Abidin Üçgül, İstanbul Anadolu Yakası 15 Temmuz Şehitler, İstanbul Avrupa Yakası Hacı Nimet Özden, İzmir Alsancak Hocazade, Samsun Ulugazi, Bursa Ulu ve Erzurum Lala Mustafa Paşa camilerinde eş zamanlı okutuldu.