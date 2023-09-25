Başkent Sofya'da Genç Türk Piyanist Can Saraç Konser Verdi
Başkent Sofya'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında genç Türk piyanist Can Saraç, klasik müzik konseri verdi. Konserde Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Fredenic Chopin, Johannes Brahms, Maurice Ravel ve Aleksandar Skrjabin'in eserlerine yer verildi.
Başkent Sofya'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında genç Türk piyanist Can Saraç, klasik müzik konseri verdi.
Saraç, Bulgaristan'ın ünlü piyanistlerinden maestro Lüdmil Angelov'un kurucusu olduğu ve 13 yıldır düzenlenen Piano Extravaganza Festivalinin "Genç Yetenekler" programı çerçevesinde Polonya Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
Konser öncesinde konuşan Angelov, etkinliğe ev sahipliği yapan Polonya Kültür Enstitüsüne ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğine teşekkür etti.
Genç piyanist Saraç'ın yeteneğini takdir eden Angelov, dinletide Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Fredenic Chopin, Johannes Brahms, Maurice Ravel ve Aleksandar Skrjabin'in eserlerine yer verileceğini belirtti.
Programda Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, elçilik mensupları, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün temsilcileri ve Sofyalı müzikseverler hazır bulundu.