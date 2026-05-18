MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan 19 Mayıs Mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 107 yıl önce vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlığımız için Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatmıştır. Aziz milletimiz, Atamızdan aldığı işaretle tek yumruk olmuş, canı pahasına cepheden cepheye koşmuş, destansı kahramanlıklarla milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır. 19 Mayıs ruhu, her türlü boyunduruk karşısında bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılmış bir milletin kahramanlık destanı olarak, tüm milletlere de örnek olmuştur. Milli mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin geleceği, girişimci ve üretken gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Aydınlık yarınlar gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bizler de iş dünyası olarak, atalarımızın yazdığı başarılarla ve gururla dolu tarihimize gençlerimizin sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve onlara daima güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

