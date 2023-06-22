Başakşehir'de Yazının Serüveni Sergisi Ziyarete Açıldı

Başaksehir'de yazının serüveni ziyarete açıldı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında düzenlediği kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sanatseverleri sergiyle daha buluştu. Etkinlikte el yazması 53 eser ve 9 objenin sergisi sergilendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına tekabül eden bu güzel mekanın böyle güzel eserlerle taçlanması bizim için çok büyük bir keyif" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Yazıyorum Sergisi ile yazının yüzyıllardır süren serüvenine ev sahipliği yaptı. Geçmişin üstatları, çağımızın öncü isimleri ve geleceğin yazı sanatçılarına ait eserlerin yer alacağı Yazıyorum Sergisi, Sanat Merkezi Şehir Sanat'ta ziyarete açıldı. Açılışta Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Kemal Tahir Efendi, Halim Özyazıcı, Kemal Batanay, Hamit Aytaç, Necmettin Okyay, Ali Alparslan gibi kıymetli sanatçılar yer aldı. Bunların yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in mealini Latince kaleme alan sanatçı Ethem Çalışkan'dan hat sanatını öğretmeyi misyon edinen Prof. Dr. Hüsrev Subaşı'ya, İrlandalı kaligrafi sanatçısı Denis Brown'dan Uzak Doğu yazı sanatının öncü ismi Ali Lei Gong'a kadar birçok sanatçıya ait nadide eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. El yazması 53 eser ve 9 objenin sergilendiği sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Özetle yaşayan bir binanın içerisindeyiz"

Etkinlikte bulunan eserlerle ilgili bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu " İçinde bulunduğumuz mekan bu yıl açtığımız ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına tekabül eden bu güzel mekanın böyle güzel eserlerle taçlanması bizim için çok büyük bir keyif. İçinde bulunduğumuz bir mekan belediye binası belediye binasının içinde sanat merkezinde konuşuyoruz. Belediye binasının içinde çok güzel bir sahne, fuayene alanları, kadın, çocuk ve gençlerimizin eğitim aldığı bir çok sanat faaliyeti var. Özetle yaşayan bir binanın içerisindeyiz. Bugün açılışını yapacağımız içinde bir çok eserin olduğu bu muhteşem açılışı sanatçılarla birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.