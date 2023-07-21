Başakşehir'de Teoman Duralı Millet Kıraathanesi ve Kültür Yaşam Merkezi Açıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla Teoman Duralı Millet Kıraathanesi ve Kültür Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Kıraathanede 9 bin basılı kitap, 25 bin e-kitap ve atölyeler bulunuyor. Aynı zamanda kültür yaşam merkezinde anne çocuk atölyeleri, dikiş, tekstil, yabancı dil, müzik, tiyatro eğitimleri ve diyetisyenlik hizmeti sunuluyor.

Başakşehir'de Teoman Duralı Millet Kıraathanesi ve Kültür Yaşam Merkezi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki hazırlanan Teoman Duralı Millet Kıraathanesi ve Kültür Yaşam Merkezi, haftanın 7 günü hizmet verecek. Kıraathanede 9 bin basılı kitap, 25 bin e-kitap ve atölyeler bulunuyor.

TEOMAN DURALI'NIN İSMİ YAŞATILACAK

Açılışta yaptığı konuşmada kırathanelerde hocalık yapmış olan Teoman Duralı'yı anlatan Kartoğlu, "Yeni inşa ettiğimiz bu kıraathanede merhum Teoman Duralı'nın ismini yaşatacağızö dedi.

BAŞKAN KARTOĞLU'NDAN KIRAATHANEYE DAVET

Açılan kıraathanelerde her yaş grubuna hizmet verileceğini söyleyen Kartoğlu, "Çocuk ve gençlerimizin ister bireysel, isterlerse gruplar halinde ders çalışabilecekleri millet kütüphanemizde Mola Kafemiz de olacak. Kıraathanemize herkesi bekliyoruzö ifadelerini kullandı.

ANNE ÇOCUK ATOLYELERİ VAR

Kültür Yaşam Merkezi'ni de hizmete açtıklarını söyleyen Kartoğlu, " Merkezimizde anne çocuk atölyeleri var . Aynı zamanda dikiş, tekstil, yabancı dil, müzik, tiyatro eğitimleri,ebru, resim, dekoratif el sanatları, kadınlara yönelik diyetisyenlik hizmeti mevcut" diye konuştu.