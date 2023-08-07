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Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü

Kültür Sanat Haberleri

Dünyada büyük ilgi gören ve çılgın akımların çıkmasına neden olan Barbie filmi, izlenme oranıyla rekor kırdı. Kıyafetten makyaja her alanda kendini gösteren çılgın akım, cenaze organizasyonlarına da sıçradı. Meksika ve El Salvador'daki cenaze evlerinde pembe tabutlar görenleri şaşırttı. İlginç tabutlar, "Barbie gibi rahat uyuyabilmeniz için" sloganı ile piyasaya sürüldü.

Vizyona girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen ve çılgın akımların çıkmasına neden olan Barbie filmi izlenme oranıyla da rekor kırdı. Kıyafetten makyaja her şeyi etkisi altına alan Barbie akımına cenaze organizasyoncuları da uydu. Meksika ve El Salvador'daki cenaze evlerinde pembe tabutlar görenleri şaşırttı.

Barbie, filmi tüm dünyada gişe rekorları kırarken Meksika ve Elsalvador'da tabut üreticileri pembe renkli Barbie temalı tabutlar üretmeye başladı.

Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü

Tabutlar, "Barbie gibi rahat uyuyabilmeniz için" sloganı ile piyasaya sürüldü. Yayınlanan reklam filminde pembe rengin, insanların yaşadıkları unutulmaz anların kıvılcım ve enerjisini temsil ettiği ifade edildi.

Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü

El Salvador'daki tabut üreticisi şu ifadeleri kullandı; "Pembe tabutu tanıtmak istedik çünkü bu bir trend haline geldi ve insanlar bizimle iletişime geçiyorlar. Tabutla ilgilenen 40 kişiden en az 10 yeni müşteriyle sözleşme imzaladık bile."

Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Kültür Sanat

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Yorumlar (1)

OZYOLDAS 23:

He oğlum he barbie gibi rahat yatarsınız pembişleri içinde çok beklersiniz

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