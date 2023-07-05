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Bandırma'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Bandırma'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kültür Sanat Haberleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde 2 bin 130 sikke ile 52 obje ve figür ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir şüphelinin evinde yapılan aramada 2 bin 130 sikke ile 52 obje ve figür ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Bandırma ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak isteyen şüphelinin evine baskın yapıldı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ile Roma dönemine ait 52 obje-figür ele geçirildi.

Olaya karışan şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Kültür Sanat

Balıkesir Jandarma Roma Kültür Sanat Haberler

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