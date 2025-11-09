Balveren'deki Bilgievi'nde Nostaljik Sergi: 500 Eski Eşya Bir Araya Geldi

Şırnak'ın Balveren beldesinde, yörede geçmişte kullanılan eski eşyaların toplanarak sergilendiği Bilgievi'nin 40 metrekarelik odası adeta müzeyi andırıyor.

Beldede öğrencilerin ders çalışabilmesi, öğretmenlerin gönüllü eğitim desteğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanabilmesi için 2019'da inşa edilen 2 katlı, 3 derslikli Bilgievi'nin 40 metrekarelik bir odası eski eşyaların sergilenmesi için hazırlandı.

Raflar ve masaların yerleştirildiği oda beldeden ve çevredeki köylerden 3 yılda toplanan, geçmişte kullanılan ve teknolojiye yenik düşen hamur teknesi, testi, kalbur, kilim ve gaz lambası gibi eşyalarla donatıldı.

Yaklaşık 500 eski eşyanın sergilendiği oda, gençlere ve yöre sakinlerine nostalji yaşatıyor.

"Bu değerlerimize sahip çıkmak istedik"

Bilgievi Müdürü Umut Bayram, AA muhabirine, kültürel değerleri geleceğe taşımak amacıyla geçmişte kullandıkları bu eşyaları bir araya getirmeye karar verdiklerini söyledi.

Toplanan her parçanın kültürel değerleri yansıttığını ifade eden Bayram, "Kültürel mirasımızı yansıtan bu parçaların her birini çevre köylerden ve beldeden topladık. Bu parçaların her birinin bir geçmişi var. Bu değerlerimize sahip çıkmak istedik. Burada yaklaşık 500 parça eşya var. Bunların bakımlarını sık sık yapıyoruz. Bazılarını yıkamaya da veriyoruz." diye konuştu.

Sergilenen eşyaların geçmişte günlük yaşamda kullanıldığını anlatan Bayram, her birinin ayrı bir tarihi geçmişi bulunduğunu belirtti.

Bayram, "Sergilenen eşyaların bazıları belki 200 yıldan daha eski. Her biri kültürel mirasımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"Burası aynı zamanda bize bir miras olarak kalacak"

Bilgievi'nde YKS'ye hazırlanan Suzan Yıldız, eğitim desteği gördükleri alanın bir bölümünde geçmişte kullanılan eşyaların sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yıldız, "Biz ve bizden sonrakilerin bu eşyaları tanıması açısından sağlanmış bir imkan. Bu eşyaları görüp, tanıyıp mutlu olduğumuz bir mekan. Bu bakımdan mutluyuz. Burası aynı zamanda bize bir miras olarak kalacak." diye konuştu.

Beldede yaşayan Ahmet Bayram ise Bilgievi'nde müzeyi andıran bu odadaki eşyaları görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bayram, "Kültürümüze sahip çıkmak ve onu korumak bizim görevimiz. Daha önce atalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz nasıl yaşıyorlardı, şimdi nasıl yaşıyoruz? Bu kıyası yapmamız açısından da bu sergi önemli." ifadelerini kullandı.