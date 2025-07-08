Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kapsamlı Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simge mekanı tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, altyapı, peyzaj ve ışıklandırmadan bilgilendirme panolarına varıncaya kadar kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği bünyesinde sürüyor.

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi makam ve çevresinde, altyapı, drenaj ve su tahliye kanalları yenileniyor.

Yerleşkede yer alan Balıklıgöl, Dergah Camisi, Rızvaniye Camisi, Amfi Tiyatro alanı ile Urfa Kalesi arasındaki güzergahlarda yıpranan, bozulan yollar ve taşlar tarihi yapıya uygun olarak elden geçiriliyor.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan peyzaj düzenlemesi ise tamamen yenilenerek mekanın daha estetik hale getirilmesi hedefleniyor.

Alanın ışıklandırması ve bilgilendirme levhaları da dijital teknolojiyle yenilenerek, tarihi mekanın farklı bir görünüme kavuşması planlanıyor.

Yoğun ziyaretçi alıyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentin simgesi Balıklıgöl'ü tarihi dokusuna uygun restore edeceklerini söyledi.

Çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Balıklıgöl, Şanlıurfa'ya ayak basan yerli yabancı herkesin uğrayıp ziyaret ettiği en önemli mekanımız. Tabii yıllardır yoğun ziyaretçi alan bu mekanın zaman içerisinde yıpranan bazı unsurlarının yenilenmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Balıklıgöl'ü güzelleştirecek çalışmalarımızın önemli bir kısmını yeşil alan, çevre ve peyzaj düzenlemeleri oluşturuyor. Buradaki kent mobilyaları, bilgilendirme levhaları, bütün panoları değiştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki bütün çalışmaları tamamlayarak ziyaretçilerimizin beğenisine sunmuş olacağız."