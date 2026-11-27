Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale Halk Bahçesi'ndeki ağaçlara, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerince kuş yuvaları yerleştirildi.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları kapsamında Matbah-ı Amire Emini Halil Ağa Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda kış mevsimi nedeniyle kuş yuvaları hazırlattı.

Kent merkezindeki Çanakkale Halk Bahçesi'ni ziyaret eden bölge müdürlüğü çalışanları, 150 yuvayı ağaçlara yerleştirdi.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 25 bölge 81 ilde "1001 Hayır Şartı" faaliyeti kapsamında kendilerine emanet edilen vakfiyelerin vakıf şartlarını yerine getirdiklerini söyledi.

1730 yılında kurulan Matbah-ı Amire Emini Halil Ağa Vakfı'nın kuşlara yuva yapılıp uygun yerlere asılması hayır şartını Çanakkale Halk Bahçesi'nde yerine getirdiklerini anlatan Akıllı, "Çanakkale merkezde bulunan Halk Bahçesi'nde yaklaşık 150 adet kuş yuvasının montajını yaparak, bu soğuk günlerde kuşlara güzel bir yuva sağlamak amacı ve gayesindeyiz. İnşallah bu yaptığımız faaliyetle güzel bir şeye dokunmuş olacağız." dedi.

Kaynak: AA