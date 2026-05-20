Millî Mücadele'nin Kahramanı Varnalı İsmail anıldı

Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisi'nin beşinci programında, Milli Mücadele döneminin önemli ancak yeterince tanınmayan isimlerinden Varnalı İsmail'in hayatı ve mücadele yıllarındaki katkıları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Bir Milli Mücadele Kahramanı: Varnalı İsmail" başlıklı söyleşide, Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem konuşmacı olarak yer aldı. Programda, Varnalı İsmail'in Milli Mücadele sürecindeki rolü, fedakarlıkları ve tarihi önemi kapsamlı şekilde değerlendirilirken, katılımcılar tarihimizin önemli değerlerinden birini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Tarih bilincinin güçlendirilmesi ve geçmişten geleceğe köprü kurulması adına önemli bir içerikle gerçekleştirilen program, öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi. Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem'in bilgi ve birikimiyle zenginleşen söyleşi, katılımcılara Milli Mücadele ruhunu yeniden hatırlatan anlamlı bir buluşma oldu.

Program sonunda, değerli katkılarından dolayı Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem'e teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca Biyografi Akademisi faaliyetlerine aktif katılım sağlayan öğretmenler ve katılımcılara katılım belgeleri sunuldu. - BALIKESİR

