Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Balıkesir'de Hıdırellez Gelenekleri Devam Ediyor

Balıkesir'de Hıdırellez Gelenekleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hıdırellez kutlamaları, ailelerin ve çocukların dileklerini suya taş atarak gerçekleştirmesiyle devam ediyor. Vatandaşlar, geleneksel olarak dilek tutarak suya taş atmayı sürdürdü.

Balıkesir'de Hıdırellez kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Hıdırellez'i Karınca Deresi kenarında suya taş atarak kutladı. Dere kenarına gelen aileler ve çocukları, dileklerini dileyerek topladıkları taşları dereye attı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor. Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar dilekler tutup dereye taş attı. Öğrenciler derslerinde başarı dilerken, yetişkinlerde ev araba ve iş dileğinde bulundu. Dilekler yerine gelir mi gelmez mi bilinmez ama, Burhaniyeliler bu geleneği asırlardır sürdürüyor. Derslerinde başarı dilediğini anlatan 7.Sınıf öğrencisi Ayça Akbaş," Bu gün Hıdırellez. Bende herkes gibi dereye dilek tutmaya geldim. Derslerimizin başarılı olmasını ve ilerde istediğim mesleğe sahip olmayı istiyorum. Onları diledim" dedi. Gene 7.Sınıf öğrencisi olan İrem Güler de, " Bende ailemle arkadaşlarımla buraya dilek dilemeye geldim. Derslerimin iyi olmasını bir de yani ilerde istediğim şeylerin olmasını istiyorum" diye konuştu. Çiftçi Emin Akgül ise, " İnancımız gereği buraya geldim. Allah'tan ne dilersen olurmuş. Evim var. İşim var. Çok şükür. Benim içimden gecen bir hayan damı yapmaktı. Hayvancılık yapmaktı. Burada işte aslı gibi krokisini çiziyorum. İnşallah, yani Allah'a dua ediyoruz. Aslı gibi ahır temelini attık. 6 hayvanlık bir ahır planı çizdik. Allah'a dua ediyoruz versin diye" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.