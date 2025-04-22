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Balıkesir'de Hacivat-Karagöz Canlı Sinema Etkinliği Büyük İlgi Gördü

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Balıkesir'de düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, Hacivat-Karagöz Canlı Sinema gösterimi çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlikte Hayali Nevzat Çiftçi, Karagöz ve Hacivat'ı seslendirerek çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Balıkesir'de Hacivat-Karagöz canlı sinema etkinliği

BALIKESİR - Balıkesir'de 23 Nisan etkinliği olarak hazırlanan Hacivat-Karagöz Canlı Sinema interaktif gösterimi çocukların beğenisini topladı.

Balıkesir'de 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Hastavuk firmasının katkıları ile düzenlenen Karagöz - Hacivat canlı gösterimi Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karagöz ve Hacivat'ı beyaz perde üzerinde izleyen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirirken Karagöz ve Hacivat'ı seslendiren Hayali Nevzat Çiftçi, çocuklardan büyük alkış aldı. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı da olan Çiftçi, "Hastavuk sponsorluğunda bugün yaptığımız gösteriyi sinema perdesine taşıdık. 700 yıllık bu oyunu sinema perdesi üzerinden daha büyük kitlelere görsellerini de güzelleştirerek vermeye çalışıyoruz. Hayal perdesi, dar alanda sıcak bir enerji ile az seyirciye oynatılan bir oyun. Biz bunu nasıl daha büyük salonlarda oynayabiliriz diye düşündük. Kara göz ve Hacivat'ın tasvirlerini yada kuklalarını ne kadar büyütürsek bir hantallaşma oluyor. Arkada oynattığımız oyunu canlı sinema olarak büyük perdeye verirsek nasıl olur fikri ortaya çıktı. Çünkü bu dünyada yapılmamış bir şeydi ve önce sinemalarda sonra daha büyük sinemalarda yaparak bin - 2 bin kişilik gösteri haline getirdik. Bugün de Balıkesir'de izleyicilerimiz ile buluştuk. 23 Nisan'da çocuklarımız ile bir araya geldik" dedi.

Etkinlik sonrasında çocuklar karagöz ve Hacivat kuklaları ile fotoğraflar çektirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - Kültür Sanat
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