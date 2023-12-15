Balıkesir'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel film gösterimi

Balıkesir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi gösterildi. Film, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

Balıkesir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi gösterildi.

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin konu edildiği film, Büyükşehir Belediyesince Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

İzleyicilerin ilgi gösterdiği filmin gösterimine, Balıkesir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da katıldı.