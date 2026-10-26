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Balıkesir Burhaniye'de 2,5 dekarlık alanda cami temeli atıldı

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Balıkesir Burhaniye'de 2,5 dekarlık alanda cami temeli atıldı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ahmet Özkaramanlı ve kardeşi Mustafa Özkaramanlı'nın bağışladığı 2,5 dekarlık alanda caminin temeli törenle atıldı. Törene Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ve Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit katıldı, temele ilk harç döküldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesinde yapılması planlanan caminin temeli törenle atıldı. Ahmet Özkaramanlı ve kardeşi Mustafa Özkaramanlı'nın bağışladığı 2,5 dekarlık alanda yapımına başlanan caminin temel atma töreni çok sayıda vatandaşı buluşturdu.

Bahçelievler Mahallesinde yapımına başlanan cami inşaatı için temel atma töreni düzenlendi. Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ve Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit ile CHP İlçe Başkanı Burak Filiz ile Büyükşehir Koordinatörü Oktay Erbalaban'ın da katıldığı tören çok sayıda vatandaşı buluşturdu. Törende Kocacami Müezzini İsmail Baydemir Kur'an okurken, Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu da camilerin önemini anlattı. Camilerin İslam'ın zırhı olduğunu kaydeden Müftü Mehmet Tüfekçioğlu; "Camiler birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Camiler, birlik, beraberliğin ve sevginin yaşandığı yerlerdir. Burası gençlerimizin ve çocuklarımızın ilim yuvası olacaktır. İnşallah, bu camimizi kısa sürede tamamlarız. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Müftü Tüfekçioğlu'nun konuşmasının ardından Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit de dua yaptı. Törenin sonunda da, inşaatın temeline ilk harç döküldü. Burhaniye Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Özkaramanlı, törene katılanlara teşekkür ederken, cami inşaatının 550 metrekare alanı kapladığını söyledi. Törene katılanlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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