Bali'de geleneksel "bitki dövüşü" Endonezya'nın Bali Adası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Mekare-kare" rituelinde, katılımcıların aloe vera bitkilerini kullandığı düellolar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Endonezya'nın Bali Adası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Mekare-kare" rituelinde, katılımcıların aloe vera bitkilerini kullandığı düellolar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat Bali Adası Kültür Sanat Haberler

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