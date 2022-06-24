Bali'de geleneksel "bitki dövüşü" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bali'de geleneksel "bitki dövüşü"

AA - Anton Raharjo - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Endonezya'nın Bali Adası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Mekare-kare" rituelinde, katılımcıların aloe vera bitkilerini kullandığı düellolar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Endonezya'nın Bali Adası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Mekare-kare" rituelinde, katılımcıların aloe vera bitkilerini kullandığı düellolar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat

Bali Adası Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title