Bali'de geleneksel "bitki dövüşü"
AA - Anton Raharjo - Kültür Sanat
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Endonezya'nın Bali Adası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Mekare-kare" rituelinde, katılımcıların aloe vera bitkilerini kullandığı düellolar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.
Endonezya'nın Bali Adası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Mekare-kare" rituelinde, katılımcıların aloe vera bitkilerini kullandığı düellolar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.
AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat