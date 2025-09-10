Kültür ve Turizm Bakanı Dülük Antik Kenti'nde İnceleme Yaptı

DÜLÜK ANTİK KENTİNDE İNCELEME YAPTI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesi'nin Mutfak Sanatları Müzesi açılışına katıldı ve Dülük Antik Kenti'nde incelemelerde bulunarak kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bakan Ersoy, ardından Dülük Köyü'nde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen caz konserine katıldı. Bakan Ersoy'a açılış ve ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Ersoy ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.