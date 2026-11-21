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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezindeki (İSAM) odasında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı İstanbul'da ziyaret etti. Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde hazırlanacak İsmail Erünsal kitabının çalışmalarına başladıklarını belirten Ersoy, "Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Erünsal'ın İSAM Kütüphanesinin oluşumuna ve TDV İslam Ansiklopedisi'nin hazırlanmasına yıllarını verdiğini belirtti. Osmanlı sahaflarından İslam dünyasının kitap kültürüne uzanan çalışmalarının, medeniyetin ilmi birikimine ışık tuttuğunu vurguladı.

Talebesinin editörlüğünde İsmail Erünsal kitabı

Bakan Ersoy, Erünsal hakkında hazırlanacak kitaba ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak, yakın talebesi Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde hazırlayacağımız İsmail Erünsal kitabının çalışmalarına başladık. Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Bir ömürlük koleksiyon araştırmacılarla buluştu

Erünsal'ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyon için de teşekkür eden Ersoy, koleksiyonda Şeyh Galib'in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ının bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Ersoy, koleksiyonun dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunulmasını ilim dünyası açısından önemli bir kazanım olarak nitelendirdi.

Kitapların ardındaki insanları ve kurumları araştırdı

Erünsal'ın çalışmalarının kültürel hafızaya katkısını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kitapların izini sürerken onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikayelerini de gün yüzüne çıkaran Hocamızın eserleri, ilim ve kültür tarihimizin zengin dünyasını anlamamıza rehberlik ediyor."

Ersoy, ilmi çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler için Erünsal'a teşekkür ederek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.

Kitap ve kütüphane tarihine ışık tutan eserler

İSAM Kütüphanesinin ilmi danışmanlığını üstlenen Erünsal, TDV İslam Ansiklopedisi'nin hazırlık sürecinden itibaren yönetiminde görev aldı.

Kitap tarihi, Osmanlı sahaflığı ve edebiyat tarihi alanlarında araştırmalar yürüten Erünsal, 'Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar' adlı eseriyle 2014 yılında Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.

Erünsal'ın eserleri arasında 'Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik' ile 'İslam Dünyasında Kitap, Kütüphane ve Verraklar' da bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı