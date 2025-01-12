Bahçesaray'da Şiir Dinletisi Etkinliği Düzenlendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şiir dinletisi, öğrencilerin müzik eşliğinde şairlerin eserlerini seslendirmesiyle gerçekleşti. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.
Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte öğrenciler, birçok şairin eserini müzik eşliğinde seslendirdi.
Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, Cumhuriyet Savcısı Ömer Can Atasoy, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.