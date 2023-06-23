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Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirildi

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirildi

Kültür Sanat Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde Kültür ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Alparslan Türkeş Parkı'nda Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Yıl Sonu Etkinliği yapıldı. Etkinlikte resim eğitimi, çini ve cam sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan çalışmalar sergilendi. Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, 9 branşta 520 öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kültür ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Alparslan Türkeş Parkı'nda Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Yıl Sonu Etkinliği yapıldı.

Etkinlikte resim eğitimi, çini ve cam sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan çalışmalar sergilendi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, 9 branşta 520 öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Kültür Sanat

Halk Eğitimi Merkezi Mehmet Yıldız Samsun Bafra Kültür Sanat Haberler

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