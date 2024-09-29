Baby Lasagna İlk Türkiye Konserinde İstanbul'da Sahne Alacak

Baby Lasagna ilk Türkiye konseri için İstanbul'a gelecek

İSTANBUL, - EUROVISION'DA gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Baby Lasagna, 'Meow Back Tour' başlıklı turne kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

'Baby Lasagna' adıyla bilinen Hırvat şarkıcı Marko Purisic, 24 Nisan 2025'te IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahneye çıkacak.

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Rim Tim Tagi Dim' adlı parçasıyla Hırvatistan'a ikincilik kazandıran Baby Lasagna, 'Meow Back Tour' başlıklı turne kapsamında İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelecek. 24 Nisan 2025'te IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak sanatçının konser biletleri Biletino ve Passo'da satışa sunuldu.

Hırvatistan'ın Eurovision'daki en yüksek derecesini kazanmasını sağlayan Baby Lasagna, ayrıca halk oylamasında da en fazla televotu aldı.