Muş'ta Çekilen 'Babamın Damadı' Filmi Kadınların Dönüştürücü Rolünü Merkeze Alıyor

Muş'ta çekimleri devam eden "Babamın Damadı" sinema filmi için kente gelen oyuncular Meltem Akçöl, Recep Usta ve Barış Baktaş sete çıktı. Filmde, bölgede alışılmış anlatının dışına çıkarak kadınlar ve kız çocuklarının toplumdaki dönüştürücü rolü merkeze alınıyor.

Muşlu yapımcı Fırat Erez'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin üstlendiği "Babamın Damadı" sinema filminin çekimleri Muş'ta sürüyor. Kente gelen oyuncular Meltem Akçöl, Recep Usta ve Barış Baktaş, filmin set çalışmalarına katılarak çekimlere başladı. Muş'un tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve kültürel dokusunu sinema perdesine taşımayı amaçlayan film ekibi, kentin farklı noktalarında çekimlerini sürdürüyor.

Erez'in senaryosunu hazırladığı filmde, Muş'un gizli kalmış doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yerel yaşam kültürü hikayenin önemli unsurları arasında yer alıyor. Filmde, bölgede çekilen birçok yapımda ağırlıklı olarak öne çıkan alışılmış anlatıların aksine, kız çocuklarının ve kadınların yaşam içindeki değeri, hayalleri, üretkenliği ve toplumdaki dönüştürücü rolü merkeze alınıyor.

Yer aldığı projelerdeki doğal performansı ve başarılı oyunculuk yeteneğiyle ön plana çıkan güzel oyuncu Meltem Akçöl, filmde kadın gücüne ve kadının doğru fırsatlar verildiğinde neleri başarabileceğine dikkat çeken bir anlatının yer aldığını ifade ederek, "Kız çocuklarının bereketiyle geldiğini, hayatın içinde taşıdığı anlamı işlediğimiz güzel bir aile hikayemiz var. İçinde durum komedisinin bulunduğu, yer yer komik unsurların yer aldığı ama aynı zamanda dramın ve aile dramının da yer aldığı bir iş çekiyoruz" dedi.

Muş'a ilk defa geldiğini söyleyen Akçöl, "Daha önce de bir röportajımda bunu zaten dile getirmiştim. Bazı değerlerimizi aslında yeterince bilmiyoruz, bilmemiz gerekenden çok daha az biliyoruz. Buraya gelmeden önce de röportajda bunu söylüyordum; biz genelde televizyonda Mardin taraflarını, Urfa taraflarını daha çok gördüğümüz için burayı daha taşlık, daha kurak gibi hayal ediyordum. Ama gerçekten yemyeşil, doğası çok güzel, havası çok güzel, suyu çok güzel. Çok güzel bir yer, çok sevdik, çok keyifli çalışıyoruz burada" şeklinde konuştu.

Muş'un yöresel yemeklerini ve özelikle çorti yemeğini çok beğendiğini söyleyen Akçöl, "İnsanları da aynı şekilde çok misafirperver. Yemekleri, özellikle çorti yemeğini çok beğendim. Dün inanılmaz yemekler yedik burada, yöre yemeklerini sağ olsunlar bizim için yaptılar. Hepsi gerçekten çok lezzetliydi; hiç bilmediğimiz bitkilerden yapılan yemeklerdi ve hepsinin tadı çok güzeldi. Yani yemek konusunda bence çok şanslısınız" diye konuştu.

Güçlü performansı ve etkileyici oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken isimler arasında yer Recep Usta, Muş'la ilgili filmde canlandırdığı karakter ile benzer duyguları hissettiğini söyleyerek, "Ben Fırat karakterini canlandırıyorum. Dediğiniz gibi ikimiz de İstanbul'dan geliyoruz ve Muş'a ilk defa geliyoruz. Fırat'ın babası buralı olduğu için ona önceden fikirlerini vermiş, nasıl bir yere geleceğini ve onu nasıl güzelliklerin karşılayacağını anlatmış. O da geldiğinde, tıpkı benim gibi şoke oluyor. Ben de ilk defa geldim ve çok fazla bilgi sahibi değildim. Muş denilince daha çok bozkır bir iklim akla geliyor. Ancak uçaktan indiğimiz andan itibaren bizi sürekli yeşillikler, akarsular ve dereler karşıladı. Gerçekten adeta saklı bir cennet. Dendiği kadar var, çok güzel bir memleket" şeklinde konuştu.

Hayatında yediği en ilginç yemeklerden birinin yumurta ile kızartılan cağ yemeği olduğunu söyleyen Usta, "Burada yıllar sonra çekilen bir filmde yer aldığım için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Umarım doğasıyla, senaryosuyla ve tüm görüntüleriyle çok güzel bir iş ortaya çıkarırız, buna inanıyorum. Ben özellikle doğasını çok sevdim. Bir de burada yapılan yöresel yemekler çok ilgimi çekti. Bitkilerle yapılan yemekler var; mesela bazı bitkilerin kızartılıp yumurtaya bandırılarak tekrar kızartılmasıyla hazırlanan bir yemek var, cağ yemeği. Çok güzel ve çok farklıydı. Hayatımda yediğim en ilginç yemeklerden biri olabilir. Bir de ışkını ilk defa burada yedim, gerçekten çok değişik bir lezzetti. Ama sezonu geçmiş galiba" ifadelerini kullandı.

Yer aldığı projelerdeki etkileyici oyunculuğuyla dikkat çeken isimler arasında gösterilen oyuncu Barış Baktaş, "Sınır şehri Batman'da büyümeme rağmen Muş'a ilk defa geliyorum. Muş'u çok sevdim, Muş halkı çok misafirperver. Bizi çok iyi ağırladılar, merkezde çekim yaparken de çok rahat çalıştık, herhangi bir zorluk yaşamadık. Sağ olsunlar vatandaşlar bu anlamda bize çok destek oldu. 1967'den sonra ilk defa şehirde bir iş çekildiği için onlar da çok heyecanlıydı; onların heyecanı bizim heyecanımızı da artırıyor. Bu yüzden çok güzel ve çok keyifli bir çalışma süreci geçiyor. Muş'ta en sevdiğim şey ise yaz olmasına rağmen havaların çok serin geçiyor olması. Bu benim için büyük bir konfor. At binmeyi de çok seviyorum, Muş'ta at bindim, bu benim için ayrı bir ayrıcalıktı. Çekim yaptığımız proje içinde de at binme sahneleri var, o anlamda burada bu deneyimi de yaşadık" diye konuştu.

Projede yer alan hikayenin diğer yapımlardan farklı olarak küfür, hakaret, silah ve savaş temalarından uzak; daha çok aile bağlarını ve memleket kültürünü ön plana çıkaran bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Baktaş, "Burada çektiğimiz proje, diğer projeler gibi içinde küfür, hakaret, silah ve savaş temaları barındıran bir iş değil; daha çok aile işi, memleket işi olarak tanımlayabiliriz. 'Muş' diye tabir edilen ama sadece Muş'u değil, örnek olsun diye burada çekilen bir hikaye anlatılıyor. Bir kadının bir toplumu nasıl değiştirebileceğini, bir kadının bir zihniyeti nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu yüzden benim için çok değerli ve şerefli bir iş. Filmimizin teması da kız çocuğu. Kız çocuğu geldiğinde bereketin geldiğine inanılan bir hikaye anlatıyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı