Azerbaycanlı Ressam, Saldırıda Hayatını Kaybeden Genç İçin Duvar Resmi Yaptı

Azerbaycanlı Ressam, Saldırıda Hayatını Kaybeden Genç İçin Duvar Resmi Yaptı
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Hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını Edirne'deki bir duvara çizen ressam Hatai Abdullayev, genç için duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. Ressamın çalışması sosyal medyada ilgi gördü.

AZERBAYCANLI ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) portresi ve kaykayını Edirne'deki bir istinat duvarına çizdi.Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayıp yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını, mahallesindeki istinat duvarına resmetti. Abdullayev, resmederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullayev, paylaşımında Minguzzi'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü belirterek, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte" ifadelerine yer verdi. Ressamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/Edirne,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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