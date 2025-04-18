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Azerbaycanlı Piyanist Turan Manafzade Trabzon'da Konser Verdi

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Azerbaycan'ın onur sanatçısı ve piyanist Turan Manafzade, Trabzon'da 49. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde konser verdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin turizm alanındaki gelişimine vurgu yaptı.

Azerbaycan'ın onur sanatçısı ve piyanist Turan Manafzade, Trabzon'da konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'da 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kente gelen Manafzade'nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un son yıllarda turizm alanında gelişen bir şehir olduğunu belirtti.

Ülke genelinde 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yola çıkıldığına işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Turizm bizim için önemli bir güç. Biz de bu konuda duyarsız kalmıyoruz. Geçtiğimiz hafta kardeş ülkemiz Özbekistan'daydık ve Buhara ile kardeş şehir protokolü imzaladık. Önümüzdeki hafta Katar'da olacağız. Amacımız turizmi çeşitlendirmek ve daha geniş pazarlara ulaşmak. Kendimizi evimizde hissettiğimiz kardeş coğrafyalarda bulunmak bize mutluluk veriyor. Turizm sezonumuz hayırlı olsun."

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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