Samsun'da, Çerkez sürgününü konu alan "Ateşin Çocukları Nartlar" dans gösterisi gerçekleştirildi

Samsun'daki Azamat Dans Akademi Kültür Derneği, Çerkez sürgününü konu alan 'Ateşin Çocukları Nartlar' adlı dans gösterisini sahneledi. 70 kişilik dansçı kadrosuyla yapılan gösteri, büyük ilgi gördü.

Samsun'daki Azamat Dans Akademi Kültür Derneği, insanlık tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilen Çerkez sürgününü konu alan "Ateşin Çocukları Nartlar" dans gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kafkas kültürünün önemli bir parçası olan halk danslarını çağdaş sanat anlayışıyla yorumlayan Azamat Dans Akademi Kültür Derneği, 1864 sürgün yıllarının trajedisini, sürgün sonrası diasporada yaşayan Nartların (Çerkezlerin mitolojik kahramanlarına verilen isim) torunları olan Çerkezlerin kendilerine yepyeni bir gelecek kurma çabalarını ve hayallerini konu alan "Ateşin Çocukları Nartlar" dans gösterisini, kentteki Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahneledi.

Genel sanat yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Baştuğ'un üstlendiği eserde, esnaf, akademisyen, öğrenci, emekli, balerin, müteahhit ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 70 kişilik dansçı kadrosu sahnede yer aldı.

İki bölümden oluşan 80 dakikalık gösteride seslendirmeyi İshak Akbay, görsel tasarımı Oğuzhan Demircan, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, kostümleri Semir Sezer, Oral Kaymak ve Yurdanur Kaymak, video projeksiyonu ise Murat Turgut hazırladı.

Kapalı gişe prömiyer yapan eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
