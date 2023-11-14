Ayvalık'ta "Hoş geldin Amerika" oyununa yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Hoş geldin Amerika" isimli tiyatro oyununa tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu.

2022 yılı Haziran ayında kurulan ve ilk yılında üç yetişkin, iki çocuk oyununu toplamda 80 kez sahneleyerek, dokuz dalda ulusal ve uluslararası ödül almayı başaran Ayvalık Belediye Tiyatrosu yeni sezona Haluk Işık'ın yazdığı Kültür ve Turizm Bakanlığından özel ödüllü oyunla "perde" dedi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde sahnelenen oyunda, Atatürk'ün vefatının 8 yıl sonrasında dayatılan Amerikan emperyalizmi ile Marshall yardımlarına ait süreç hicivli bir komedi ile gözler önüne serildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin ve oyunun yazarı Haluk Işık ile birlikte izlediği oyunda; 1946 yılında Türkiye'ye gelen Amerikan Missouri Gemisi'nin Türkiye'deki etkileri, umut vaat etmesi, bu gemi ile bağlantısı yapılan Marshall yardımının kaybettirdikleri eleştirel bir gözle, hiç beklenmedik bir mekanda geçen konularla değerlendirildi.

Erkan Cılak ile Fatih Elgay'ın yönettiği oyunun dramaturjisini Elif Artun Yüksel yaparken, dans koreografilerini Hüseyin Biçer'in hazırladığı öğrenildi.

16 yaş üzeri sınırı olan oyunda mizahtan drama ve dans gösterimlerine kadar birçok sahne büyük bir beğeniyle izlenildi. Oyun sonunda, oyunun yazarı Haluk Işık tüm oyuncuları ve reji ekibini kutladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Haluk Işık, "Ankara Devlet Tiyatrosu dahil bu oyun beşinci tarafından sergileniyor. Rejide değişiklikler yapılmış ve bunu niye düşünemedim dediğim yerler oldu. Meslektaşımı bu anlamda tebrik ediyorum. Oyunun enerjisi çok güzel. Ekibin enerjisi çok yüksek. Bir gün bu ekiple muhakkak oyun çalışmak isterim" dedi.