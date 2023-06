Ayvalık'ta Açık Hava Film Geceleri Başlıyor

Ayvalık Belediyesi Tarihi Hizmet Binası bahçesi, 24 Haziran – 2 Temmuz günleri arasında 'Açık Hava Film Geceleri'ne ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Mesut Ergin, sanatın her alanını kentte görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Açık Hava Film Geceleri, James Cameron'ın yönettiği, 2023 Akademi Ödülleri'nde En iyi Efekt dalında Oscar kazanan 'Avatar: Suyun Yolu / Avatar: The Way of Water' filminin gösterimiyle başlayacak.

25 Haziran akşamı ise 2004 yılında bir kısa metrajla başladığı kariyerine In Bruges, The Seven Psychopaths ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gibi başarılı filmlerle devam eden Martin McDonagh'ın 2022 Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan filmi 'The Banshees of Inisherin' beyazperdede olacak.

2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Ruben Östlund imzalı 'Hüzün Üçgeni / Triangle of Sadness', 26 Haziran akşamı Ayvalıklı sinemaseverlerle buluşacak.

27 Haziran gecesi açık havada Emin Alper'in, prömiyerini 2022 Cannes Film Festivali'nde yapan, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi Yönetmen başta olmak üzere 9 ödülle, 33. Ankara Film Festivali'nden En İyi Film dahil 6 ödülle ayrılan filmi 'Kurak Günler' izleyiciyle buluşacak.

İzleyicileri ikiye bölen ve zamanında büyük ilgi uyandıran American Psychofilminin yönetmeni Mary Harron'ın yeni filmi 'Dali Diyarı / Daliland' 28 Haziran akşamı Açık Hava Film Geceleri'nde gösterilecek.

Açık Hava Film Geceleri'nde 29 Haziran akşamı nostalji rüzgarı esecek. İtalyan Yeni Gerçekçiliği içinde yetişse de kısa sürede kendi üslubunu geliştiren Luchino Visconti'nin uluslararası alanda ünlenmesine büyük katkı sağlayan filmi 'Düşman Kardeşler / Rocco and His Brothers' beyazperdede olacak.

Arjantinli yönetmen ikili Gastón Duprat ile Mariano Cohn imzalı 'Resmi Yarışma / Official Competition', Penélope Cruz ve Antonio Banderas ile Arjantin'in en tanınmış oyuncularından Oscar Martinez'i başrollerde buluşturuyor. 1 Temmuz akşamı gösterilecek film, sinema dünyasının perde arkasını hicvediyor.

30 Haziran akşamı, perdede iki film izleyiciyle buluşacak. İlki; Peter Von Kant'ın ardından polisiye bir komediyle 1930'lar Fransa'sına dönen François Ozon imzalı 'Suç Bende / The Crime Is Mine'. Film, ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlanan yeteneksiz ve beş parasız aktris Madeleine Verdier ve onun savunmasını yapan en yakın arkadaşı avukat Pauline'i merkeze alıyor.

30 Haziran'da gösterilecek ikinci film ise dünya prömiyerini 2022 Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra yılın en beğenilen yapımlarından birine dönüşen 'Sonsuz Sır / The Eternal Daughter'. The Souvenir 1 ve 2 ile Archipelago filmleriyle tanınan İngiliz yönetmen Joanna Hogg, Sonsuz Sır'da bir kez daha Tilda Swinton'la çalışıyor ve hem anneyi hem de kızını canlandıran usta oyuncu tüm filmi tek başına sürüklüyor.

Açık Hava Film Geceleri, 2 Temmuz akşamı gösterilecek 'Saint Omer' filmiyle sona erecek. Film, bebeğini sahilde terk ederek ölümüne neden olmakla suçlanan bir kadının davasını izlemeye giden genç yazar Rama'yı ve dava sürecini konu alıyor.

Her gece 21.15'te başlayacak filmler, Ayvalık Belediyesi Yeni Binası'nın bahçesinde izlenebilecek. Biletler, 17 Haziran Cumartesi gününden itibaren www.biletix.com üzerinden satışa çıkacak. Bilet fiyatının 100 TL olacağı Açık Hava Film Geceleri'nde, her gün film öncesi Ayvalık Belediyesi Yeni Binası girişindeki gişeden de bilet alınabilecek.