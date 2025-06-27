Ayvalık Belediyesi Plajlarına Mavi Bayrak Verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki belediye plajlarında mavi bayraklar göndere çekildi.

Ayvalık Belediyesinin işletme ve iştirakleri arasında yer alan Cunda Arka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajlarına Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından mavi bayrak ödülü verildi.

Söz konusu 4 plaja verilen mavi bayraklar göndere çekildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe olduklarını söyledi.

Bu başarının Ayvalık'ın doğal güzelliklerini koruma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirten Ergin, "Mavi bayrak programı, temiz deniz suyu, çevre eğitimi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi kriterleriyle hem yerli hem yabancı turistler için önemli bir kalite göstergesi olmaya devam ediyor. Ayvalık'ın bu başarıyı sürdürülebilir kılma yönündeki çalışmaları, çevresel duyarlılığın örnek modeli olarak öne çıkıyor." diye konuştu.