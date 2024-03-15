Aydın'da Üniversite Öğrencileri Özel Eğitim Merkezindeki Öğrencilerle Eğlendi
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, ziyaret ettikleri özel eğitim merkezindeki çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli bir vakit geçirdi. Üniversiteli gençler, palyaço kıyafeti giyip yarışmalar düzenledi.
Aydın'da üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri özel eğitim merkezindeki öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Atça Mahallesi'ndeki özel bir eğitim merkezini ziyaret etti.
Burada çocuklarla oyunlar oynayan üniversiteli gençler, palyaço kıyafeti giyip yarışmalar düzenledi.