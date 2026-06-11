Aydın'da kütüphanelere ilgi arttı

Aydın'da kütüphanelere kayıtlı vatandaşların sayısı 2024 yılında yüzde 5 artarak 112 bin 659 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kütüphane İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da bulunan 22 halk kütüphanesinde toplam 430 bin 842 kitap bulunuyor. Bu kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk üç sırada 213 bin 309 kitap edebiyat ve retorik, 84 bin 405 kitap sosyal bilimler ve 41 bin 914 kitap coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitaplar yer alıyor.

Kayıtlı üye sayısı arttı

Aydın genelinde halk kütüphanelerinde 2024 yılında 112 bin 659 kişi kayıtlı iken 2025 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 4 oranında artarak 116 bin 936 oldu. Ayrıca kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı da 361 bin 877 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 206 bin 3 oldu.

Aydın'da bulunan 576 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 382'si resmi okullarda, 113'ü özel okullarda ve 81'i özel kurslardaki kütüphanelerdir. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde ise toplam 565 bin 560 adet kitap bulunurken, bin 387 süreli yayın, 104 bilgisayar ve 5 etkileşimli tahta bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı