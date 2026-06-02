Hayat Boyu Öğrenme Şenliği törenle başladı

Aydın genelindeki Halk Eğitimi Merkezleri'nde eğitim gören kursiyerler, bir yıllık emeklerini görücüye çıkarırken, törenin açılış kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit; "Halk Eğitim Merkezlerimiz önce Aydın'ımızın sonra ülkemizin her yaştaki eğitim için hizmetinizdedir" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler düzenlenen açılış töreni ile Aydın'da da başladı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği'nde, il genelindeki Halk Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi. Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde 30 adet stantın yer aldığı şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit; "1 Eylül 2025 ile 1 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelindeki Halk Eğitim Merkezlerimizde 3 bin 536 kursta toplam 71 bin 354 vatandaşımıza hizmet vermiş bulunmaktayız. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna sahip çıkmak adına açmış olduğumuz Aile Okulu çalışmalarında ise 141 kursta 2 bin 359 vatandaşımıza bu hizmeti verdik. Ayrıca bakanlığımız ile birçok kurumlar arasında da gerçekleştirilen işbirliği protokolleri kapsamında 212 kurs açılmış 4 bin 136 vatandaşımıza da mesleki eğitim başta olmak üzere meslek kazandırma süreçlerine yönelik eğitimler verilmiştir. Halk Eğitim Merkezlerimiz Aydın'ımızda 17 ilçemizde örgütlenmiş durumdadır. Bugün 17 ilçemizden gelen arkadaşlarımız yapmış oldukları hizmetleri, ürettikleri eserleri bütün şehrimizin görseline hizmetine sunacaklar. Beğenisine sunacaklar. Birçok modülümüz var. Bu konuda ilginizi ve katılımınızı istirham ediyorum. Halk Eğitim Merkezlerimiz önce Aydın'ımızın sonra ülkemizin her yaştaki eğitim için hizmetinizdedir" dedi.

Halk oyunları gösterisi ve konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesini kesen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, stantları ziyaret edip kursiyerlerden bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı