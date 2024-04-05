Aydın'da gençler Kadir Gecesi'nde cami temizliği yaptı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir grup genç, Kadir Gecesi dolayısıyla Çarşı Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te görevli gönüllü gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü.

Ortaklar Genç Ofis'te halk oyunları eğitimine katılan Ahmet Alperen Çetin, arkadaşlarıyla camiyi temizlediğini söyledi.

Yağız Yağcı ise ibadethaneyi temizlerken huzur bulduğunu dile getirdi.

Müezzin Muhammed Ali Yıldız da mübarek günde kendilerine destek veren gençlere teşekkür etti.