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Aydın'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

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Aydın'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
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Aydın'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçuruldu.

Aydın'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Aydın-Muğla kara yolu kenarındaki arazide düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 500 öğrenci, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte bazı öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Her rüzgar Gazze'ye umut taşısın" ve "Çocuklar uçurtma kadar özgür olsunlar" yazılı dövizler taşıdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, buradaki konuşmasında, eğitimciler olarak çocuklara yalnızca bilgi vermediklerini, onlara insanı anlamayı, farklılıklara saygı duymayı, iyiliği çoğaltmayı, zor zamanlarda birbirlerinin yanlarında olmayı da öğrettiklerini söyledi.

Gerçek eğitimin bir çocuğun yalnızca zihnine değil, vicdanına da dokunulduğunda anlam kazanacağına dikkati çeken Yiğit, "Bugün Aydın'dan yükselen bu ses, işte tam da böyle bir ses olsun istiyoruz. Bir çocuğun sesi olsun. Temiz, samimi ve umut dolu olsun. Çocuklar yaşasın, okusun, oynasın, hayal kursun ve en önemlisi çocuklar ölmesin. Bütün çocuklar, nerede doğmuş olursa olsun, sabah uyandığında kendini güvende hissetsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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