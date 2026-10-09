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Aydın'da çocuklar Tarçın'ın Kabuğu'nu okuyup salyangoz süslemeleri hazırladı

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Aydın'da çocuklar Tarçın'ın Kabuğu'nu okuyup salyangoz süslemeleri hazırladı
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Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik etkinlikte "Tarçın'ın Kabuğu" etkileşimli okuma yöntemiyle ele alındı. Çocuklar ardından salyangoz süslemeleri hazırladı; etkinlikle okuma alışkanlığı ve kütüphaneyle bağın güçlendirilmesi hedeflendi.

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, "Tarçın'ın Kabuğu" kitabını etkileşimli okuma yöntemiyle keşfederken ardından kendi salyangoz süslemelerini tasarladı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Etkinlikleri kapsamında Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, kitap ve sanatın bir araya geldiği keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte "Tarçın'ın Kabuğu" isimli kitap, etkileşimli okuma yöntemiyle çocuklarla birlikte ele alındı. Hikayenin kahramanları üzerinden düşüncelerini paylaşan çocuklar, çeşitli sorular yönelterek okuma sürecine aktif şekilde katıldı. Okuma etkinliğinin ardından çocuklar, hayal güçlerini kullanarak kendi salyangoz süslemelerini hazırladı. Birbirinden farklı renk ve tasarımlarla ortaya çıkan çalışmalar, çocukların hayal güçlerini yansıttı. Etkinlikle çocukların kitap okuma alışkanlıklarının desteklenmesi ve kütüphanelerle kurdukları bağın güçlendirilmesi hedeflendi. Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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