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Aydın'da 252 bin kişi sinemaya gitti

Aydın'da 252 bin kişi sinemaya gitti
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Kültür ve sanat şehri Aydın'da 2025 yılında 251 sinema filmi gösterime girerken, 252 bin 425 kişi sinemaya gitti. Tiyatroda ise 84 eser sahnelendi, 24 bin 497 kişi izledi.

Kültür ve sanat şehirlerinden olan Aydın'da son 1 yılda 251 sinema filmi gösterime girerken toplam 252 bin 425 kişi sinemaya gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 yılında 20 sinema salonunda bulunan koltuk kapasitesi toplam 2 bin 99 oldu. 2025 yılında Aydın'da sinema salonlarında gösterilen film sayısı ise 85'i yerli 166'sı yabancı yapım olmak üzere 251 oldu. Aydın'da gösterilen sinema filmlerini izleyenlerin sayısı ise 252 bin 425 kişi oldu. Vatandaşların 139 bin 915'i yerli filme, 112 bin 510'u da yabancı sinema filmine gitti.

Bir yılda 84 eser sahnelendi

2025 yılında toplam 4 bin 14 koltuk kapasiteli 10 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı 84 olurken, bu eserler toplam olarak 114 kez gösterim yapıldı. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı 24 bin 497 kişi oldu. Tiyatrolarda sergilenen 84 eserin 40'ı yetişkin, 44'ü çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 11 bin 150 kişi, çocuk oyunlarını ise 13 bin 347 kişi izledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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