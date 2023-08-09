Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'ndan Muhteşem Yaz Konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri kapsamında Efeler ilçesi Çeştepe Meydanı'nda muhteşem bir konsere imza attı.

Müziğin eğlenceli ritmine uyarak hem dans eden hem de şarkılara eşlik eden vatandaşlar, renkli etkinliklerle kendilerini buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Meydanı dolduran ve orkestranın muhteşem sahne performansıyla; birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gece boyunca doyasıya eğlendi. Solist Efe Dumancı'nın canlı performansı vatandaşlara keyifli saatler yaşattı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA KONSER TEŞEKKÜRÜ

Yüzlerce vatandaşın bir arada eğlenebildiği kültür ve sanat etkinlikleri ile yaz akşamlarının çok keyifli olduğunu belirten vatandaşlar, Çerçioğlu'na memnuniyetlerini dile getirdi. 'Yaz Konserleri' etkinlikleri; Ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek.