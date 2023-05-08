Üye Girişi
Haberi Paylaş
Aydın Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası'nda 96 finalist mücadele etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası'nda 96 finalist mücadele etti

Kültür Sanat Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Satranç Turnuvası'nda bu yıl 96 finalist, Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi'nde mücadele etti. Turnuvada başarılı olan genç yeteneklere çeşitli hediyeler armağan edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Satranç Turnuvası'nda bu yıl 96 finalist, Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi'nde mücadele etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerinin düzenlediği Geleneksel Satranç Turnuvası bu yıl da ilgi gördü. Turnuvada başarılı olan genç yeteneklere çeşitli hediyeler armağan edildi.

Kültür merkezlerinde birçok dalda gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri eğitimler verildiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Satranç turnuvasına katılan genç yeteneklerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve iyi zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kültür merkezlerimizde çeşitli turnuvalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yüksel Yalova Çocuk Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title