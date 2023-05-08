Aydın Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası'nda 96 finalist mücadele etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Satranç Turnuvası'nda bu yıl 96 finalist, Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi'nde mücadele etti. Turnuvada başarılı olan genç yeteneklere çeşitli hediyeler armağan edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Satranç Turnuvası'nda bu yıl 96 finalist, Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi'nde mücadele etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerinin düzenlediği Geleneksel Satranç Turnuvası bu yıl da ilgi gördü. Turnuvada başarılı olan genç yeteneklere çeşitli hediyeler armağan edildi.

Kültür merkezlerinde birçok dalda gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri eğitimler verildiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Satranç turnuvasına katılan genç yeteneklerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve iyi zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kültür merkezlerimizde çeşitli turnuvalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.