"Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, Bursa'da seyirciyle buluştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, Bursa'da gösterildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla izlenilen film, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, her şehidin farklı bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Demirtaş, Aybüke'ye Allah'tan rahmet, anne ve babasına da sabır dilediğini belirterek, "Bugün eğer bu ülkede elimizi, kolumuzu sallaya sallaya gezebiliyorsak şüphesiz ki bizim şehitlerimiz sayesinde. Filmden çok etkilendim. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Baba Sadık Yalçın, filmin çekim ve yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Senarist Uğur Kılıç, salonda bulunan birçok kişi gibi mesleğe bir köy okulunda başladığını anlatarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında çalıştım. Halihazırda da Milli Eğitim Bakanlığının bir neferi, bir mensubu olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda edebiyatçıyım yazarım ama hayatımda hiç senaryo kaleme almamıştım." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Aybüke'nin babası Sadık Yalçın ile 2018'de Ankara'daki bir davette tanıştıklarını belirterek, "Mevla'ya şükürler olsun ki bugün meslektaşlarımın da huzurunda bu hikayeyi, bu asil görevi başarıyla tamamlamış olmanın da bir anlamda gururunu yaşıyorum." dedi.